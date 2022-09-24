Bursa Büyükşehir Belediyespor Altekma'yı mağlup etti

2022-2023 voleybol sezonu AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan başlarken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilk maçında Altekma'yı 3-1 mağlup etti.ANKARA (İGFA) - Ankara’da gerçekleştirilen A Grubu’nda Altekma'nın yanı sıra Fenerbahçe HDI Sigorta ve Hatay Büyükşehir Belediyespor ile mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor rakibiyle Başkent Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi karşısında ilk seti 26-24 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette rakibine 25-14 üstünlük sağladı. Karşılaşmanın üçüncü setini de 25-21 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, dördüncü setten de 25-23 üstün ayrıldı ve maçı 3-1 kazanarak Kupa Voley'e galibiyetle başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, gruptaki ikinci maçında bugün saat 14.00’te Hatay Büyükşehir Belediyespor, üçüncü maçında ise 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 16.00’da Fenerbahçe HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek. 4’erli 3 grupta oynanacak AXA Sigorta Kupa Voley ilk turu sonunda gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler adını çeyrek finale yazdıracak.