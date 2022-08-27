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Bulvarspor kupasına kavuştu
SPOR 27.08.2022, 10:23
İstanbul ekiplerinden Bulvarspor, bu sezon BAL'da elde ettiği başarıyla TFF 3'ncü Lig'e çıktı.İSTANBUL (İGFA) - 2021-2022 sezonunda BAL Bölge Birinciliği Müsabakaları sonunda TFF 3. Lig'e yükselme başarısı gösteren Bulvarspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.
Bulvarspor'a kupasını TFF İcra Kurulu ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi.
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