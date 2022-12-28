Bucaspor 1928’in onur gecesi

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 24. kez düzenlenen, “İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır” ödül töreninde TFF 2. Lig ekibi Bucaspor 1928’de Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar, Yılın Teknik Direktörü ödülüne layık bulunduİZMİR (İGFA) - Bucaspor 1928’de Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar ödülünü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elinden aldı.

Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde düzenlenen geleneksel ödül törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Başkanı Levent Erdoğan, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala ve eski FIFA Hakemi Cüneyt Çakır ve Bucaspor 1928 CEO’su Kenan Tiyanşan katıldı.

Geceyi TRT’nin eski maç spikerlerinden Murat Ünlü sundu. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli teknik adam Cüneyt Dumlupınar tebrik edildi. Dumlupınar ise ödüle layık görenlere teşekkürlerini iletti.

Bu sezon şampiyonluk yolunda olduklarını hatırlatan Dumlupınar, hedefe ulaşacaklarını kaydetti.