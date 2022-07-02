Bucaspor 1928’den çifte imza

TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928’de transfer çalışmaları sürüyor.İZMİR (İGFA) - Sarı lacivertliler, son olarak Afjet Afyonspor’da forma giyen 33 yaşındaki forvet Erhan Şentürk’ü ve 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çil’i kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Cihan Aktaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde oyunculara “Hoş geldiniz” dedi.

Geçen sezon Afyonspor formasıyla 35’i lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere 37 maça çıkan Erhan Şentürk, söz konusu maçlarda 21 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Ankaraspor ile sözleşmesi sona eren Furkan Çil ise geçtiğimiz sezon lig ve kupada toplam 36 maçta forma giydi ve istikrarlı bir görüntü çizdi. Furkan, rakip fileleri 1 kez havalandırdı, 1 golün de pasını verdi.