Bucaspor 1928'den kadına şiddete tepki

TFF 2. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcilerinden Bucaspor 1928'li futbolcular, Ankara Demirspor karşılaşması öncesinde "Kadına El Kalkmaz" sloganlı pankart açtı.İZMİR (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı iş birliğinde yürütülen; Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelenin etkin ve etkili sürdürülebilmesine yönelik farkındalık oluşturmak için, "Kadına El Kalkamaz" sloganı çerçevesinde Bucaspor 1928'li futbolcular, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Ankara Demirspor'la karşılaştığı randevu öncesi açtığı pankartla destek verdi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından kendilerine yazı gönderildiğini dile getiren Bucaspor 1928'de Başkan Cihan Aktaş, kadına uygulanan şiddet bitmediği sürece, kadın cinayetleri durdurulamadığı sürece ne barışın, ne de huzurun kalıcı olacağını söyledi. "Buca ailesi olarak kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortam oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz" diyen Başkan Aktaş, "Kadının cinsel, fiziksel ve psikolojik bütünlüğünün dokunulmaz olduğunu, kadının insan haklarının temel insan hakkı olduğunu bir kez daha yineliyoruz. Futbolcularımızın Ankara Demirspor maçı öncesi açtığı pankart anlamlıydı. Biz de şiddetin hiçbir türüne sessiz kalmayacağımızı dile getirmek istiyoruz. Bu projeyi başlatanlara da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.