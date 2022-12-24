Bucaspor 1928'de Ulusal Kulüp Lisansı sevinci

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Bucaspor 1928'e ilk kez Ulusal Lisans verdi.İZMİR (İGFA) - TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde Kurul, eksiklerini tamamlayan TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928'e ilk kez Ulusal Lisans verdi.

Bucaspor 1928 CEO'su Kenan Tiyanşan, açıklamalarda bulundu. Tiyanşan, "Bucaspor 1928'in 2. Lig'e yükselmesi ve bu ligdeki başarılı performansıyla birlikte TFF Lisans Kurulu nezdinde Ulusal Kulüp Lisansı'nı ilk alan kulüplerimizin arasına adını yazdırmıştır. Sportif, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler incelenerek verilen bu lisans, kulübümüzün yönetim noktasında attığı doğru adımlarının ve şeffaflığının simgesi olmuştur. Günümüz futbolunda kulüplerin sürdürülebilir olmasında saha içi kadar saha dışı yönetimin de önemli olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Cihan Aktaş başkanlığındaki Bucaspor 1928 yönetimi, gerek sportif gerekse de mali kriterler noktasında oldukça ciddi, titiz ve şeffaf bir yönetim sürdürmektedir. Başkanımızın özellikle üzerinde durduğu bu konular hakkındaki hassasiyetimizin aynı titizlikle devam edeceğinin de kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz" dedi.