Bu yarış oksijen dağıtacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde ‘Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları’ düzenlenecek. Milli takım seçmelerinde de kullanılacak ve başarıya göre ülke puanı elde ettirecek olan yarışlara 17 ilden 310 sporcu katılım sağlayacak.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde ulusal ve uluslararası müsabakaların düzenlenerek adından sıkça söz ettiren Ordu, 2-3 Mart tarihlerinde Oryantiring yarışlarına ev sahipliği yapacak.

17 İLDEN 310 SPORCU KATILACAK

Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları’na İzmir, Ankara, Ordu, Tokat, Konya, Kayseri, Samsun, Osmaniye, Kocaeli, Balıkesir, Mersin, Bursa, İstanbul, Düzce, Antalya, Van ve Eskişehir olmak üzere 17 ilden, 38 kulüpten 310 sporcu katılım sağlayacak.

Yarışlar, 2 Mart 2024’te Cumhuriyet Mahallesinde (Ordu Üniversitesi Spor Bilimleri Mevkii) saat 12.00-15.00 saatleri arasında; 3 Mart 2024’te saat 10.00-12.00 saatleri arasında Şirinevler Mahallesinde gerçekleştirilecek. Saat 13.00’te ise Şirinevler Ortaokulu Mevkiinde ödül töreni düzenlenecek.

ORYANTİRİNG SPORU NEDİR?

1800’lü yıllarda İsveç’te ortaya çıkan oryantiring, zamana karşı yarışan katılımcıların pusula ve harita yardımıyla hedefleri bulduğu bir spor branşıdır.

Oryantiring müsabakasında amaç araziye yerleştirilmiş hedefleri en kısa sürede bulup parkuru tamamlamaktır. Pusula ve harita eşliğinde, değişik arazi koşullarında gerçekleştirilen bu sporun birçok farklı uygulaması vardır. Oldukça keyifli bir parkur sporu olan oryantiring, başlangıç seviyesinde harita ile arazide hareket edebilme kabiliyetini geliştirir. İlerleyen süreçte parkurlar zorlaştıkça harita okuma ve rota planlama becerin artarken koşu kondisyonun da büyük gelişme gösterir.