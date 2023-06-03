Briç sporunun kalbi ASSİM

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, çok yönlü düşünmeyi, konsantrasyonu ve planlı olmayı geliştiren briç sporu için ASSİM’de bir merkez açtı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’da kent kültürün gelişmesi, ortak aklın oluşması amacıyla çalışmalarına devam eden sivil toplum merkezi ASSİM, artık bir briç merkezine de ev sahipliği yapıyor. Antalya Briç Kulübüyle, çok yönlü düşünmeyi, konsantrasyonu ve planlı olmayı geliştiren briç sporunu 7’den 70’e herkese tanıtacak merkez mütevazi bir törenle açıldı.

Açılışa Belediye Başkanı Uysal, Kulüp Başkanı Mehmet Ozan Uzkut, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. Başkan Uysal, açılışta “Zeka oyunları merkezi gibi düşündüğümüz Antalya Briç Kulübümüzün bu merkezle ASSİM’de yaşamını sürdürmesi fikrimiz nihayet gerçekleşti. Briç, bir zeka sporu ve toplam kalitede buna çok ihtiyacımız var” diye konuştu. Antalya Briç Kulübünün, farklı alanlarda faaliyetlerine devam eden sivil toplum kuruluşlarıyla aynı çatı altında olmasının da ayrıca önemli olduğunun altını çize Başkan Uysal, “Kulübümüzün STK’larla etkileşimi artıracağına inanıyorum. Böylelikle kulübümüz sadece kendi faaliyetini gerçekleştiren değil tüm toplumu yukarı çeken bir işlevi ifa edecek, hayırlı olsun” dedi.

Türkiye Briç Federasyonu üyesi Antalya Briç Kulübü merkezi haftanın yedi günü açık olacak. Her gün 14.00 - 18.00 saatleri arasında düzenlenen turnuvalara 7’den 70’e briç sporuna merak duyan herkes katılabilecek. Yeni başlayanlar için briç kurslarının açılacağı merkez, 17 -18 Haziran tarihlerinde kulüpler arası bölgesel eleme şampiyonasına da ev sahipliği yapacak.