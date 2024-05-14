Bostanlısporlu Ateş, Rus rakiplerini geçti!
Bostanlıspor'un master yüzücüsü Servet Ateş bu kez de Alanya'daki Uluslararası Yüzme Yarışmaları'nda Rus rakiplerini geçerek ikincilik kürsüsüne çıktı
Bostanlıspor'un master yüzücüsü Servet Ateş bu kez de Alanya'daki Uluslararası Yüzme Yarışmaları'nda Rus rakiplerini geçerek ikincilik kürsüsüne çıktı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Rusya Yüzme Federasyonu iş birlikteliği sonucunda Alanya Keykubat Plajı’da düzenlenen, genellikle Rus yüzücülerin katıldığı Uluslararası X Waters Masterler Yüzme Yarışmaları sona erdi.
Alanya’da yapılan 1 mil mesafeli Yüzme Yarışmasında Bostanlıspor adına katılan Servet Ateş, 60+ kategorisinde Rus rakiplerini geçerek, Rusya’nın bu kategorideki önemli yüzücüsü Victor Kuzin’in ardından 00.51.23'lük derecesi ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
Hatırlanacağı gibi yapılması gereken 5 km. Yarışması fırtına, yağmur ve yüksek dalgalar nedeniyle yapılamadığından bu yarışma ertelenmişti.
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|1. Arsenal
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|86
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|79
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|1. Real Madrid
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|76
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