Bostanlısporlu Ateş, Rus rakiplerini geçti!

Bostanlıspor'un master yüzücüsü Servet Ateş bu kez de Alanya'daki Uluslararası Yüzme Yarışmaları'nda Rus rakiplerini geçerek ikincilik kürsüsüne çıktı.ANTALYA (İGFA) - Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Rusya Yüzme Federasyonu iş birlikteliği sonucunda Alanya Keykubat Plajı’da düzenlenen, genellikle Rus yüzücülerin katıldığı Uluslararası X Waters Masterler Yüzme Yarışmaları sona erdi.

Alanya’da yapılan 1 mil mesafeli Yüzme Yarışmasında Bostanlıspor adına katılan Servet Ateş, 60+ kategorisinde Rus rakiplerini geçerek, Rusya’nın bu kategorideki önemli yüzücüsü Victor Kuzin’in ardından 00.51.23'lük derecesi ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Hatırlanacağı gibi yapılması gereken 5 km. Yarışması fırtına, yağmur ve yüksek dalgalar nedeniyle yapılamadığından bu yarışma ertelenmişti.