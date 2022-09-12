Bosna Hersek’te Sakarya fırtınası
Bosna Hersek’te 10-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençler Kürek Balkan Şampiyonasına katılan Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Nisan İpar gümüş madalyanın sahibi oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kürek Takımı sporcularından Nisan İpar 10-12 Eylül tarihleri arasından Bosna Hersek’in Visegrad şehrinde düzenlenen Gençler Kürek Balkan Şampiyonasına damga vurdu.
Yıldız Kadın Dört Çifte (JWB 4x) kategorisinde şehrimizi temsil eden genç sporcu ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
Konu ile ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor Şubesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Bosna Hersek’te gerçekleştirilen Gençler Kürek Balkan Şampiyonasına yarışlarına katılan tüm kürek takımı sporcuları tebrik edildi.
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