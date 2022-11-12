BOM Karting Takımı şampiyon oldu

Motul Türkiye Karting Şampiyonası'nın son ayağına yarıştığı tüm kategorilerin liderliğini elinde bulundurarak çıkan BOM Karting Takımı, hafta sonunda başarılar zincirine yeni ve büyük bir halka daha ekledi. Kuruluşunun ikinci yılında toplam dört kategori bulunan Türkiye Karting Şampiyonası’nın Senior ve Master Kategorilerinde şampiyon olarak sezonu tamamlayan takım, Mini Kategoride ise şampiyonayı ikincilik ve üçüncülükle bitirdi.İSTANBUL (İGFA) - İzmit Körfez Pisti'nde düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası son ayağını Senior kategorisinde Kerim Sulyak ve Master kategorisinde de Aytaç Biter, 1. olarak sezon boyunca gösterdikleri başarılı grafiklerini Türkiye şampiyonluğuyla taçlandırdılar.

Şampiyonada Mini kategoride mücadele eden 13 yaşındaki BOM pilotu Teoman Hoskin 2. ve 9 yaşındaki pilot Rüzgar Evci ise şampiyonayı 3. bitirerek büyük bir başarıya imzayı attılar.

Senior kategoride rekabet eden BOM Karting pilotu Ayda Biter ise Senior kadınlar klasmanını 3. sırada bitirerek 2022 sezonunu başarılı bir şekilde tamamladı.

Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kocabıyık, BOM Karting takımının aldığı şampiyonluklara vurgu yaparak, "2020 yılında yeni kurulmuş ve 2022 yılında 2. sezonunu geçiren takımımızın Senior ve Master kategoride aldığı iki şampiyonluğun yanı sıra Mini kategoride aldığı 2.’lik, 3.’lük ile Senior Kadınlar kategorisinde aldığı 3.’lük bizler için çok değerliydi. Tüm sezon gece gündüz demeden çalışan, büyük emek veren teknik ekibin yanı sıra pilotlarımıza, ailelerine ve BOM Karting takımının yönetimine tek tek teşekkür ederim. Bizlerden desteğini esirgemeyen sponsorlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Önümüzdeki yılda yine aynı motivasyonla ve hırsla mücadelemize devam edeceğiz.” dedi.