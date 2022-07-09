Bolu’ya 105 milyon liralık yatırım müjdesi

Bolu Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kurban Bayramı öncesi müjdeyi verdi. Aşgın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda imzalanan protokolle yaklaşık 105 Milyon TL’lik spor yatırımları Çorum’a kazandırılacak.

ÇORUM (İGFA) - Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’i ziyaret ederek Çorum’a yapılacak spor tesislerine destek verilmesini içeren protokolü imzalayan Başkan Aşgın, spor yatırımlarının Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda imzaladıkları sözleşme kapsamında Yeni Şehir Stadyumu yanına yapacakları güreş eğitim merkezi için 45 Milyon TL’lik sponsorluk protokolü imzaladıklarını söyledi.

Çorum’un olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonları başta olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası turnuvalarda şampiyon güreşçiler çıkardığının altını çizen Başkan Aşgın, “Çorum güreşini daha ileri noktalara taşıyacak, 66 yatak kapasiteli, farklı büyüklükte salon ve sosyal donatılar bulunan son derece modern bir güreş eğitim merkezini Çorum’umuza kazandırıyoruz. İnşa edeceğimiz bu merkezde nice şampiyon güreşçilerimiz yetişecek, Çorum’umuzu ve ülkemizi uluslararası şampiyonalarda temsil ederek ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaklar.” dedi.

Başkan Aşgın, mevcut spor yatırımlarına ilave olarak masa tenisi eğitim merkezi inşa edeceklerinin müjdesini verdi. Masa Tenisi Eğitim Merkezi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile bayram sonu imzalayacakları protokol çerçevesinde 10 Milyon TL’lik yatırım desteği alacaklarının altını çizen Aşgın, “Masa tenisinde son yıllarda önemli başarılara imza atan Çorum, inşa edip gençlerimizin hizmetine sunacağımız masa tenisi eğitim merkezimizle daha büyük başarılar elde edecektir. Gençlerimiz, son derece modern spor tesislerinde antrenmanlarını yapacak, kendilerini geliştirecekler. Masa tenisi camiamıza hayırlı olsun.” diye konuştu.

Aşgın, Buhara Kültür Merkezi içerisinde yer alan buz pateni pistinin yenilenmesi için de 2,5 Milyon TL’lik sponsorluk anlaşmasını da yine Kurban Bayramı sonrası imzaladıklarının altını çizdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla yarı olimpik yüzme havuzları, nizami sentetik çim sahalar ve semt sahaların yapımını tamamladıklarını, bu spor tesisleri için oluşan 15 Milyon TL’lik fiyat farkının da belediyemize ödenmesi için bir protokol imzaladıklarını dile getiren Aşgın, Çorum’un spor yatırımı zengini bir il haline geleceğini kaydetti. Aşgın, 2 nizami sentetik futbol sahası, 2 yarı olimpik yüzme havuzu ve 2 semt sahasının yapımının tamamlandığını, kısa süre içerisinde Çorum sporunun ve gençlerin hizmetine sunacaklarının altını çizdi.

Çorum’un spor yatırımları konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığından en çok destek alan iller arasında yer aldığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum merkezde yeni şehir stadyumu için yapılan sponsorluk anlaşması dahil mevcut devam eden ve yapılacak spor yatırımları için Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan sözleşmeler marifetiyle son üç yılda 120 Milyon TL’yi aşkın önemli bir destek aldığını belirtti.

Aşgın, 120 Milyon TL’nin Belediyenin yatırımları olduğunu, Çorum Valiliği tarafından imzalanacak 1,3 Milyon TL’lik amatör spora malzeme yardımı ve Spor Lisesi için yapılacak yatırımların bu rakama dahil olmadığını ifade etti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile imzaladıkları protokol ile amatör spor kulüplerine 1,3 Milyon TL’lik spor malzemesi yardımı aldıklarını söyledi. Vali Çiftçi, Çorum’a yapılacak olan 2 açık, 1 kapalı tenis kortunun yapımı için Kurban Bayramı sonrası yeni bir protokol imzalayacaklarını ifade ederek Spor Lisesi bahçesine daha önce Belediyemiz tarafından yapılması öngörülen spor yatırımlarının da Spor Toto desteğiyle Çorum Valiliği tarafından inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm yatırımlarda olduğu gibi spor yatırımlarının Çorum’a kazandırılmasında en büyük desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldıklarını belirterek bu yatırımların Çorum’a yapılması talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Aşgın, “Bütün yatırımlarımızda olduğu gibi spor yatırımlarımızın ilimize kazandırılması için en büyük desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere taleplerimize hiçbir zaman duyarsız kalmayan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, çok değerli Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi’ye, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik’e, AK Parti milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’ya, AK Parti teşkilatlarımıza, projelerin takibini yapan ve ilimize kazandırılması için büyük gayretlerle çalışan birlikte ter döktüğümüz mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.