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Bolu'daki özel rallide hedef birincilik

SPOR 27.10.2023, 14:11
Bolu'daki özel rallide hedef birincilik

2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına özel olarak düzenlenen 100. Yıl Rallisi ile devam ediyor.BOLU (İGFA) - Motor sporları tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatacak ralli, Bolu’da 29 Ekim coşkusuyla meraklılarını ağırlayacak.

27-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek rallide Motul desteğiyle ve ikonik Subaru İmpreza ile yarışan Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken ikilisi, Kategori 4’teki ve Erkan Bodur Ralli Kupası’ndaki liderliğini korumayı hedefliyor.

Genel klasmanda ve kendi kategorilerinde birincilik ipini göğüslemek istediklerini söyleyen Kemal Çetinkaya, “Cumhuriyetimizin 100.yılını hep birlikte kutlayacağımız bu anlamlı rallide tüm motor sporları tutkunlarımızı Bolu’nun eşsiz doğasına bekliyoruz.” dedi.

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