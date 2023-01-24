Boksun altın kızı Türkiye 2’ncisi oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Boks Sporcusu Gamze Soğuksu, Dinçer İlhan Türkiye Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası’nda Türkiye 2’ncisi oldu.ORDU (İGFA) - Dinçer İlhan Türkiye Büyük Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası 15-20 Ocak tarihleri arasında İzmir Çeşme’de düzenlendi. 39 ilden 135 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Boks Sporcusu Gamze Soğuksu’da yerini aldı.

Katıldığı şampiyonalarda elde ettiği başarılarla birçok madalya kazanan Boks Sporcusu Soğuksu, İzmir’de düzenlenen Büyük Kadınlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası’ndan da eli boş dönmedi. 52 kg’da rakipleriyle karşılaşan ve büyük bir mücadele veren Soğuksu, Türkiye 2’nciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Karşılaşmaların ardından açıklamalarda bulunan Boks Sporcusu Gamze Soğuksu, milli takım kampı ve seçmelerinde Dünya Şampiyonası için daha iyi çalışarak Ordu’yu ve kulübünü en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.