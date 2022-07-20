Bodrumlu Aysu Manş tarihine adını yazdıracak... Manş'ı geçen ilk Türk kadınından tam destek

Bodrumlu Aysu Türkoğlu Manş Kanalı'nı geçen en genç yüzücü olarak adını tarihe yazdıracak. Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını Nesrin Olgun Arslan'dan da destek var.MUĞLA (İGFA) - Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olan Aysu Türkoğlu 2001, Bodrum doğumlu. Bir sporcu olarak dünyada en zorlu kanallardan olan Manş Kanalı'nı en genç geçen Türk sporcu olmak ve kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe yazdırmak istiyor. 14 senelik birikimi ve şu anda devam etmekte olan yüzme kariyeriyle Aysu Türkoğlu bu ayın son günlerinde hedefine ulaşmayı planlıyor.

Aysu Türkoğlu ve ailesi bu hedefi gerçekleştirme yolunda kendi imkanları ve Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl başvuruda bulunmuş olsa da pandemi koşulları yüzünden kabul edilmedi. Manş'ı geçme idealinden vazgeçmeyen Aysu Türkoğlu bu yıl ATM Yatçılığın sponsorluğunda tekrar başvuruda bulundu ve kabul edildi.

ATM Yatçılığı bünyesinde bulunduran, iş insanı Atila Türkmen'in kurucusu olduğu Türkmen Holding, The Bodrum Cup'ın ilk Katılımcılarından ve ilk komodoruydu. Aysu'nun ancak destek olunduğu takdirde hayalini gerçeğe dönüştürebileceği açık görünürken Türkmen Holding'in sahibi ve ATM Yatçılık'ın kurucusu Atila Türkmen genç sporcuya sponsor olmayı kabul etti. Atilla Türkmen ayrıca The Bodrum Cup'ın hayata geçmesini sağlayan ilk büyük sponsorlardan biri.

MANŞ DENİZİ'Nİ YÜZEREK GEÇEN İLK TÜRK KADINI NESRİN OLGUN ARSLAN'DAN DESTEK

Nesrin Olgun Arslan, 1979'da 15 saat 47 dakikada Manş Denizini yüzerek geçerek ilk kadın Türk unvanını almıştı. Arslan, Aysu Türkoğlu'na destek için son antrenmanında da yalnız bırakmadı. 43 yıl önce Manş'ı geçen ilk Türk kadını olan Adanalı Nesrin Olgun Arslan da İçmeler'deki toplantıya katılarak 21 yaşındaki Aysu'ya destek verecek.

MANŞ GEÇİŞİ, “AÇIK DENİZ YÜZÜCÜLERİNİN EVEREST”İ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Manş geçişinde dünya rekoru 6 saat 55 dakika ie Avustralyalı maraton yüzücüsü Trent Grimsey'e ait. Murat Güler, 1954'teki üçüncü denemesinde kanalı geçen ilk Türk olmayı başardı. 1976'da Erdal Acet ise 76'da Manş'ı 9 saat 2 dakikada geçerek dönemin dünya rekorunu kırdı.

Manş Kanalı WOWSA'nın (World Open Water Swimming Association) seçmiş olduğu 7 ocean geçişlerinden biri. 7 Ocean olarak adlandırılan bu zorlu deniz parkurları arasında Manş (İngiltere-Fransa), Cook Strait (Yeni Zelanda), Catalina (ABD), Cebelitarık (İspanya-Fas), Molokai (Hawaii), Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya), Tsugaru (Japonya) yer alıyor.

Manş, İngiltere ile Fransa arasındaki kuzey denizinin aktığı kanal. Bu mesafe kuş uçuşu 36 kilometre ancak 12 saatte bir oluşan gelgitten dolayı yüzen kişinin hızına göre 40-42 kilometre uzunluklarına gelebiliyor.

Su sıcaklığı yaklaşık 13-17 derece civarı. Kanalı yüzerek geçerken bir gözlem teknesi sporculara geçiş süresince eşlik ediyor, aynı zamanda geçişi yaparken tekneden besin desteği de alınıyor. Channel Swimming Association'ın belirlediği kurallar gereği yüzücünün tekneye dokunması ve termal koruyucu gibi yüzmeyi kolaylaştıran mayolar giymesi yasak. İlk kanal geçiş, 24 Ağustos 1875'te Yüzbaşı Matthew Webb tarafından 21 saat 45 dakika içinde gerçekleşmiş.