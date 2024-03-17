Bodrum'da yelkenler kış serisi için şişti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen J/70 yarış tekneleri arasında düzenlenen Tenzor Uluslararası Kupası Kış Serisi’nin dördüncü etap yarışları tamamlandı.MUĞLA (İGFA) - Tenzor Uluslararası Kupası J/70 Açık Kış Serisi 2023/2024'ün 4’ncü ayağı, mükemmel koşullarda Aspat Koyu'nda yoğun geçen üç günün sonunda Tenzor Team Takımından Andrei Pushkin'in muhteşem zaferiyle sona erdi.

13 takım ve 50'den fazla yelkenci, çok güçlü bir kadro ile bir kez daha Bodrum’da buluştu. 3 gün içerisinde toplam 11 kez yelkenler yarış için açıldı.

İlk gün, Cheese takımı 2-1-2 pozisyonlarında üç iyi sonuçla sıralamada ilk sırada yer aldı. Dolce Vita ise Bora Olcav'ın ekibinin sadece 1 puan gerisinde günü tamamladı.

4. Etabın son yarışları için yelkenler bir kez daha açıldı. Son gün bazıları için oyun değiştirici bir gündü. Tenzor Takımı performansını en üst seviyeye çıkararak üst üste 3 yarışı kazanmayı başardı ve Dolce Vita takımının önüne geçerek bir zafer elde etti.

Orient JR'nin uluslararası mürettebatı 3. sıraya ulaştı ve Seri'deki ilk podyumunu kutladı.

Gaswar, Cheese ve Bogatyrs takımları ilk 6'da yer aldı.

Corinthian bölümünde IVEDI takımı başlangıçtan itibaren ilk sırayı kontrol etti ve yarışın sonuna kadar elinde tuttu. AYAZ ikinci oldu ve AZZURRO ile ASPAT takımları 3. ve 4. pozisyonları paylaştılar.

Tenzor Cup – 4. Etap sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

1. Tenzor Takımı 18 puan

2. Dolce Vita 23 puan

3. Orient JR 29 puan

4. Gaswar 37 puan

5. Cheese 41 puan

6. Bogatyrs 41 puan

7. Hubex 50 puan

8. Hapyhour JR 58 puan

9. IVEDI 68 puan

10. Ayaz 73 puan

11. Dva Topora 94 puan

12. Azzurro 99 puan

13. ASPAT 107 puan

Tenzor International Cup Kış Serisinin 5. Etabı 11-14 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.