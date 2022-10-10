Bodrum Cup'ta 'Çökertme' rüzgârı

Genç neslin yelken sporu ile tanışması, koyların ve denizlerin korunması gibi önemli etkinliklere imza atan The Bodrum Cup tarafından bu yıl 34’üncü kez düzenlenecek #maviyegüçkatıyoruz temalı yelken festivalinde Çökertme rüzgarı esecek.MUĞLA (İGFA) - Bu yıl 34’üncüsü düzenlenecek The Bodrum Cup’a Çökertme etabıyla 2. kez dahil olmaya hazırlanan Milas Belediyesi; güneşi, denizi, rüzgârı, coşkuyu, heyecanı, umudu birleştirecek organizasyonda yer almanın heyecan ve gururunu yaşıyor.

15-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 34. The Bodrum Cup’ın Tanıtım Toplantısı, Bodrum Amerikan Hastanesi’nde düzenlendi. Milas Belediyesi’nin Çökertme etabıyla bu yıl 2. kez dahil olacağı Akdeniz’in en büyük yelken festivali öncesi düzenlenen tanıtım toplantısına, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Özel Kalem Müdürü H. Arda Varol da katıldı.

Tanıtım konuşmasında yaptığı konuşmada, 1989 yılından bu yana deniz meraklılarına ve profesyonel yat mürettebatına yelkenciliği öğretip benimsetmek için çalışmalarına yön veren Bodrum Cup’ın Çökertme etabına katılmanın heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Böylesine önemli bir etkinlikte yer alıp, festivalin tamamlayıcısı olmak, logomuzu maviliklerde dalgalandırmak bizler için gurur vericidir. Bu yıl Çökertme’nin 2. kez etaplar arasında yer almasında emeği geçen tüm kıymetli isimlere yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Milas’ın 18 Ekim Salı günü Bodrum-Çökertme, 19 Ekim Çarşamba günü ise Çökertme-Kissebükü etaplarıyla The Bodrum Cup’ta yer alacağını belirten Başkan Tokat, “Aslında oluşturmaya çalıştığımız Bodrum-Milas kardeşliğinin perçinlenmesi ve içinin daha fazla doldurulması anlamında bu organizasyonda yer almamız büyük önem taşıyor. Şimdiden organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eder, tüm yarışmacılara başarılar dileriz.” dedi.