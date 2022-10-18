Son Dakika

Bodrum Cup'ta 'Çökertme' rüzgarı

SPOR 18.10.2022, 16:41
Bodrum Cup'ta 'Çökertme' rüzgarı

Dünya çapında denize ve yelkene gönül veren isimleri her yıl ekim ayının üçüncü haftasında bir araya getiren Akdeniz’in en büyük yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup, Milas’a bağlı ünlü turizm merkezi Çökertme’de yelkenlerini rüzgarla doldurdu.MUĞLA (İGFA) -  “Maviye Güç Katıyoruz” temasıyla mavi ekonomi ve sürdürülebilirliğe dikkatleri çekmeyi hedefleyen festival, Milas’a bağlı Çökertme’de renkli görüntülere sahne oldu.

Şehitler adına saygı duruşunda bulunulması ile başlayan The Bodrum Cup programı; tüm protokolün telsizlerle tek tek katılımcılara “başarılar” dileğinde bulunması ile devam etti.

Nefesleri kesen programın Bodrum – Çökertme etabında yaşamını yitiren genç denizci Halil Mıstık, geçtiğimiz aylarda vefat eden Bodrum Denizciler Derneği Kurucusu Şerif Öncü, tüm deniz şehitlerimiz ve Bartın’da vefat maden işçilerimiz adına denize çelenk bırakıldı.

Bu yıl 34’üncüsü gerçekleştirilen The Bodrum Cup yelken yarışları denize çelenk bırakma töreninin ardından 70 teknenin yarıştığı ve toplamda 102 teknenin yer aldığı Bodrum-Çökertme etabı ile başladı.

Çökertme etabıyla American Hospital The Bodrum Cup’a bu yıl ikinci kez dahil olduklarını belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat,Türkiye’nin kıyı şeridi en uzun ilçelerinden biri olan Milas'ın böylesine önemli bir yarışın parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Heyecan ve coşkuyu Milas’ın mavisinde kucaklıyoruz. Bu büyük ve önemli organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" dedi.

Yorumlar (0)
18
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2022
İmsak 05:47
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:56
Akşam 18:27
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 9 14
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Bournemouth 10 13
11. Fulham 10 12
12. West Ham United 10 11
13. Crystal Palace 9 10
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 10 9
18. Southampton 10 8
19. Leicester City 10 5
20. Nottingham Forest 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 9 19
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 9 17
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 9 14
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 9 11
11. Celta Vigo 9 10
12. Mallorca 9 9
13. Espanyol 9 9
14. Sevilla 9 9
15. Girona 9 8
16. Getafe 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3