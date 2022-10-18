Bodrum Cup'ta 'Çökertme' rüzgarı

Dünya çapında denize ve yelkene gönül veren isimleri her yıl ekim ayının üçüncü haftasında bir araya getiren Akdeniz’in en büyük yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup, Milas’a bağlı ünlü turizm merkezi Çökertme’de yelkenlerini rüzgarla doldurdu.MUĞLA (İGFA) - “Maviye Güç Katıyoruz” temasıyla mavi ekonomi ve sürdürülebilirliğe dikkatleri çekmeyi hedefleyen festival, Milas’a bağlı Çökertme’de renkli görüntülere sahne oldu.

Şehitler adına saygı duruşunda bulunulması ile başlayan The Bodrum Cup programı; tüm protokolün telsizlerle tek tek katılımcılara “başarılar” dileğinde bulunması ile devam etti.

Nefesleri kesen programın Bodrum – Çökertme etabında yaşamını yitiren genç denizci Halil Mıstık, geçtiğimiz aylarda vefat eden Bodrum Denizciler Derneği Kurucusu Şerif Öncü, tüm deniz şehitlerimiz ve Bartın’da vefat maden işçilerimiz adına denize çelenk bırakıldı.

Bu yıl 34’üncüsü gerçekleştirilen The Bodrum Cup yelken yarışları denize çelenk bırakma töreninin ardından 70 teknenin yarıştığı ve toplamda 102 teknenin yer aldığı Bodrum-Çökertme etabı ile başladı.

Çökertme etabıyla American Hospital The Bodrum Cup’a bu yıl ikinci kez dahil olduklarını belirten Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat,Türkiye’nin kıyı şeridi en uzun ilçelerinden biri olan Milas'ın böylesine önemli bir yarışın parçası olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Heyecan ve coşkuyu Milas’ın mavisinde kucaklıyoruz. Bu büyük ve önemli organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, tüm yarışmacılara başarılar diliyorum" dedi.