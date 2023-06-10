BMX heyecanı Sakarya’yı sardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Sakarya Bike Fest’in son yarışı olan BMX Supercross European Cup, Avrupa’nın en kapsamlı tesisi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde start aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’da 1 aydır yaşanan Sakarya Bike Fest heyecanı zirveye tırmandı. MTB dağ bisikleti, Tour Of yol bisikleti ve son olarak BMX supercross yarışlarıyla devam eden fırtına bugün de BMX European Cup ile devam ediyor. Avrupa’nın şampiyon pedallarının kıyasıya mücadele ettiği müsabaka 11.00’da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde start aldı.Avrupa’nın en kapsamlı tesisindeki nefes kesen mücadeleyi yüzlerce sporsever takip etti. Dünyanın dört bir yanından, Türkiye’den ve Sakarya’dan sporseverlerin ağırlandığı alanda heyecan doruğa çıktı.

26 ülke ve 149 sporcu

Uluslararası Bisiklet Birliğine bağlı Avrupa Bisiklet Birliği tarafından 6 ayrı ülkede düzenlenen BMX European Cup serileri Türkiye’de ilk kez Sakarya’da düzenleniyor. 26 ülkeden 149 sporcunun katıldığı ve birçok ülkeden canlı yayınlanan kupa BMX parkuru olarak bilinen mavi pist alanında gerçekleştiriliyor. Toplam 12 turdan oluşan ve sırasıyla İtalya, Belçika, Litvanya ve Çekya’da koşulan yarışların 9 ve 10. turlarını ise Sakarya misafir ediyor.

6 kategoride yarış

Avrupa’nın en iyi bisikletçilerinin pedal çevirdiği yarışlar genç kadınlar, 23 yaş altı kadınlar, elit kadınlar, genç erkekler, 23 yaş altı erkekler ve elit erkekler olmak üzere 6 ayrı kategoride gerçekleştiriliyor.

Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat, vadide sporseverlere gösteri sunacak. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, yarışların bitiş düdüğünden sonra tesiste 15 adet bisikleti çekilişle dağıtılacak.