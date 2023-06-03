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BMX Dünya Kupası sporcularından Sakarya’ya övgü

SPOR 03.06.2023, 15:23
BMX Dünya Kupası sporcularından Sakarya’ya övgü

Son Dünya Kupası şampiyonu Marquart, “Sakarya’da tanıştığım tüm insanlar fazlasıyla arkadaş canlısı” derken Brezilyalı Stevaux, “Kültürü ve atmosferiyle çok güzel bir yer” diye bahsetti. Fransız genç sporcu Anaia İstil ise “Türkler benim ailem. Çok kibarlar ve ne zaman ihtiyacınız olsa yardımcı olurlar” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’nın 3-4 Haziran tarihlerinde ev sahipliği yapacağı UCI BMX Racing World Cup Series 1-2 (Dünya Kupası Serisi 1-2 Etap) yarışları hazırlıkları Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde devam ediyor. Dünya’nın en iyi bisikletçilerinin yer alacağı ve 25 takımdan 250 sporcunun katılacağı yarışlar öncesi sporcular antrenman parkurlarını gerçekleştirdi.

Antrenman parkurlarının ardından duygularını paylaşan son Dünya Kupası Serileri şampiyonu İsviçreli Simon Marquart, Fransız Leo Garoyan, Brezilyalı Priscilla Stevaux ve Fransız genç sporcu Anaia İstil, Avrupa’nın en kapsamlı tesislerinden biri olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ni çok beğendiklerinin yanı sıra Sakarya ve Türk insanları hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Son Dünya Kupası serilerinin şampiyonu İsviçreli Simon Marquart Sakarya ve Türkler ilgili düşüncelerini şu şekilde paylaştı; “Sakarya tanıştığım tüm insanlar fazlasıyla arkadaş yanlısıydı. Bizi güzel karşıladılar ve çok yardımseverler. Türkçe konuşamıyorum bu yüzden yardım gerekiyor ve buradaki insanlar bu konuda anlayışlılar ve çok kibarlar.” Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ile ilgili de düşüncelerini paylaşan Marquart, “Görünen o ki Sakarya bisiklet sürmek için çok güzel bir piste sahip. Bu kadar sürüş canlısı olduğunu bilmediğim bir şehirde bu parkuru görmek çok güzel. Tüm bisiklet yarışı tipleri için uygun pisler var. Gerçekten çok hoş” dedi.

Türkiye’ye ilk kez geldiğini dile getiren yarışın en iddialı isimlerinden Fransız Leo Garoyan, “Bu dünya kupası için burada olmaktan çok mutluyum. Bu benim Türkiye’ye ve Sakarya’ya ilk gelişim. Hava da her gün güneşli ve çok güzel. Türkiye’de bisiklet sürmek için çok heyecanlıyım” dedi. Garoyan yarış parkuru için ise, “Hem çok zor hem de kolay bir parkur. Parkur çok hızlı ama yarışmak için ve benim için gerçekten ideal. Çok heyecanlıyım” diye konuştu.

KÜLTÜR VE ATMOSFERİYLE 

Elite kadınlar kategorisinde pedal çevirecek olan Brezilyalı bisikletçi Priscilla Stevaux Sakarya hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.  Stevaux, “Sakarya’ya ikinci gelişim ve burası çok tatlı bir şehir. Kültürü ve atmosferiyle çok güzel bir yer ve burada olmaktan çok keyif alıyorum. Burada sıradışı yarışlar ve mükemmel bir dünya kupası finali olacak” dedi. Tesis hakkında ise, “Burada her şey hazır ve pist çok güzel tekniklere göre dizayn edilmiş. Yeni zemin hızlanmamıza yardımcı oluyor. Tüm tesis çok güzel ve beni hazır hissettiriyor. Eminim ki Türkler de bu yarışa hazırdır” diye konuştu.

TÜRKLER BENİM AİLEM

23 Yaş Altı Erkekler kategorisinde pedal çevirecek olan Fransız genç bisikletçi Anaia İstil ise Türk halkı için ‘Türkler benim ailem’ ifadelerini kullandı. İstil, “Türkler benim ailem. Çok kibarlar ve ne zaman ihtiyacınız olsa yardımcı olurlar. Eğlenceli bir şehir ve camileriyle beraber çok güzel bir şehir. Burayı seviyorum” dedi. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi için ise, “Saha 2 yıl öncekinden çok daha iyi durumda. Bu yüzden bence yarış çok daha güzel olacak. Kesinlikle harika bir tesis” diyerek övgülerde bulundu.

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