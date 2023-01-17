BJK'nın kurucusu ve 6. başkanı Ahmet Fetgeri Aşeni unutulmadı

Beşiktaş Kulübü kurucularından ve eski başkanlarından Ahmet Fetgeri Aşeni, Gölcük Şehitliği’ndeki kabri başında anıldı.KOCAELİ (İGFA) - Beşiktaş Kulübü kurucularından ve eski başkanlarından Ahmet Fetgeri Aşeni’nin ölümünün 57. yıldönümünde, Gölcük Şehitliği’ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Geniş katılımın olduğu törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “12 yıl Güreş Federasyonu’nun başkanlığı yanında ilk ve kurucu başkanı olan, Atletizm Federasyonu Başkanlığı da yapan, yine; Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Kurucularından ve 6. Başkanı görevleriyle ülkemiz sporuna ve görevi boyunca da Türk Deniz Kuvvetleri’ne önemli hizmetlerde bulunan Emekli Albay Ahmet Fetgeri Aşeni’yi, vefatının 57. sene-i devriyesinde Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Konuşmalar sonrasında çelenkler bırakılan Aşeni’nin kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

AHMET FETGERİ AŞENİ KİMDİR?

Emekli Albay olan Ahmet Fetgeri Aşeni; kurucusu ve ilk başkanı olduğu Güreş Federasyonu’nda 12 yıl başkanlık görevinde bulundu. Atletizm Federasyonu Başkanlığı yapan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kurucuları arasında yer alarak ve kulübün 6. başkanı görevleriyle ülke sporuna katkılar sunan Aşeni, Türk Deniz Kuvvetleri’ndeki görevi boyunca da önemli hizmetlerde bulundu.