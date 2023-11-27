Bisikletçilerden fırtınalı tarih turu

İstanbul'da bisikletçiler, fırtına ve soğuk havada Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Aziz George Katedrali, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul’un eşsiz tarihi eserleri arasında da adeta bir tarih turu attı.İSTANBUL (İGFA) - Soğuk ve fırtınalı havaya rağmen Yenikapı Bisiklet Evi önünde toplanan bisikletçiler, akan trafik içinde Yenikapı sahilinden Sirkeci istikametine doğru pedal çevirdi.

DÖNÜŞÜ BALAT’TAN ALDILAR

Unkapanı, Cibali ve Fener’i de geçen bisikletçiler, Balat’tan döndü. Dönüş parkuru, Sirkeci’de Gülhane Parkı’na yöneldi. Buradan Ayasofya önüne çıkan bisikletçiler, Sultanahmet meydanından geçerek, Kumkapı’ya ulaştılar. Tur, yaklaşık bir saatin sonunda, Yenikapı’da sona erdi.

Bisikletçiler, Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Aziz George Katedrali, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul’un eşsiz tarihi eserleri arasında da adeta bir tarih turu attı.

Turu tamamlayan tüm bisikletçilere, birer “anı madalyası” takdim edildi. Bisikletçiler, zor hava koşullarında gerçekleşen turda sınırlarını zorlamanın kendileri için ayrı bir heyecan ve meydan okuma olduğunu belirttiler.

ÜÇ YIL İÇİNDE DÖRDÜNCÜ KEZ YAPILDI

İlk olarak 2021 ve 2022 yıllarında düzenlenen Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, bu yıl ise ikinci kez organize edildi. Daha önce Ekim ayında yapılan tur, bugünle birlikte toplamda 4. kez gerçekleştirilmiş oldu.