Bisikletçiler Türkiye Şampiyonası’na damga vurdu

Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Alanya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası 8. Etap Sezon Kapanışı Bisiklet Yol Yarışlarına damgasını vurdu. Konya Büyükşehirli Genç Erkekler ve Yıldız A takımı şampiyon olurken, Büyükşehirli 2 sporcu 4 madalya birden kazandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Alanya’da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda Konya’nın gururu oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası 8. Etap Sezon Kapanışı Bisiklet Yol Yarışları Alanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 500’e yakın bisikletçinin katılımıyla yapılan şampiyonada Konya Büyükşehir Belediyespor bisiklet takımı aldığı derecelerle alkış topladı.

Büyük çekişmeye sahne olan yarışlar sonrası Büyükşehir Belediyespor Genç Erkekler ve Yıldız A takımı genel klasmanda şampiyon oldu. Ferdi müsabakalarda ise Büyükşehirli bisikletçilerden 2 gümüş ve 2 bronz madalya geldi. Genç Erkeklerde yarışan Mustafa Tarakçı, yol yarışı ferdide 3’üncü, genel klasmanda 2’incilik elde ederken Yıldız A kategorisinde ise Tunahan Çetin yol yarışı ferdide 2’inci, genel ferdi klasmanda yarışı 3’üncü tamamladı.