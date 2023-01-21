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Bisiklet turizmde yukarı pedallayacak

SPOR 21.01.2023, 11:15
Bisiklet turizmde yukarı pedallayacak

Türkiye, Kış Yarışları Serisi ile dünyada kış sezonunda en fazla uluslararası bisiklet yarışı düzenlenecek ülke oldu.ANTALYA (İGFA) - Bisiklet Turizmi Derneği öncülüğünde hayata geçirilen ve 23 uluslararası bisiklet yarışının yapılacağı Türkiye Kış Yarışları Serisi için 76’sı yabancı 4’ü Türk toplam 80 takım Antalya’ya geldi. Antalya’daki 24 bisiklet dostu otelde konaklayacak olan takım ve sporcular, 23 yarış ile sezona hazırlanırken Antalya ve Türkiye’yi de tanıtacak. Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Şamil Yaşacan, “Bu serinin dünyadaki en büyük uluslararası bisiklet yarış serisi olacağını belirterek “Türkiye, bisiklet dünyasının dikkatini çekecek” dedi. 

Türkiye’de bisiklet turizmi hızla yükselmeye devam ediyor. Türkiye’de ardı ardına yapılan önemli bisiklet yarışları ve kamp organizasyonları Türkiye’nin bisiklet dünyasındaki yükselişine önemli bir katkı yaptı. Merkezi Antalya’da bulunan Bisiklet Turizmi Derneği de Türkiye’nin hızlı yükselişini daha da hızlandırmak için önemli bir yarış serisine öncü oldu.

Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alacak olan ve 28 Ocak 2023 tarihinde start alacak Türkiye Kış Yarışları Serisi kapsamında 23 adet uluslararası bisiklet yarışı gerçekleştirilecek. Seri kapsamında 76 yabancı takımdan 1260 sporcu, 4 Türk takımından 63 Türk sporcu mücadele edecek. 1323 sporcu, Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un öncülüğünü yaptığı 24 Bisiklet Dostu Otel’de konaklayacak. Türkiye 2023 Kış Yarışları Serisi UCI ve olimpiyat puanı verdiği için profosyonel dünya takımları için ayrıca büyük önem arz ediyor.

15.12.2022 - 10.04.2023 tarihleri arasında Antalya’da kamp yaparak sezona hazırlanacak olan takımlar Antalya’nın turizm merkezleri Kemer, Antalya, Kundu, Belek, Side ve Alanya’daki yarışlarda mücadele edecek. Gerçekleştirilen organizasyonlarla bisiklet takımları yarış sezonuna sıkı bir şekilde hazırlanırken Türkiye tanıtımına ve turizm ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Bu takımların çoğu yaz döneminde başta Kayseri-Erciyes olmak üzere yüksek irtifa kampları için yine Türkiye’ye gelmeyi planlıyorlar.

Konu hakkında açıklama yapan Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, 2023 kış sezonunun en fazla bisiklet organizasyonu yapılan dönem olacağını söyledi. Türkiye Kış Yarışları Serisi’nin en büyük uluslararası bisiklet yarış serisi olacağını belirten Yaşacan, “Olimpiyatlara katılacak sporcular ülkemize gelip bu yarışlara katılıp 5 aylık kamp sürecinde hazırlıklarını yapacak. Bu organizasyon hem ülke ekonomimize katkı sağlarken hem de tanıtımımızı da yapacak” dedi.

ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Bisiklet turizmi müşterisinin golf müşterisinden daha kaliteli ve nitelikli olduğunu ifade eden Yaşacan, “Bizim amacımız bu yarış serisi ile dikkatleri ülkemize çekerek, bisiklet turizminin sağlamış olduğu daha kaliteli ve nitelikli müşterilerle ülkemizin bu pastadan pay almasını sağlamaktır. Antalya bizim için pilot bölge. Buradan başlayarak organizasyonumuzu Türkiye’nin 7 bölgesine yayma hedefindeyiz. Golf gibi sadece Antalya odaklı değil, Türkiye odaklı bir proje olacak. Hem yaz hem kış mevsimlerinde bu organizasyonları yapacak, ülkeye kaliteli ve de nitelikli müşteriyi getirecek kapasitedeyiz. Bisiklet müşterileri tarihe, gastronomiye, kültüre ve sağlığa geliyor. Ülkemiz hem bu nitelikler bakımından hem de lojistik açısından çok zengin. Bizim bu müşterileri, bu tür yarışmalarla ülkemize kazandırmamız gerekiyor” dedi.

“Bu organizasyonların devamı gelecek” diyen Yaşacan, “Futbol turizminde nasıl rakibimiz yoksa 2-3 sene içerisinde bisiklet turizminde de rakibimizin olmayacağına inanıyoruz. Bisiklet turizmi Avrupa’da 2023 yılında 85 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşacak. Bu pastadan ciddi bir pay almak için ülke olarak yapmamız gerekenler var. Sporcuların ekipmanları ile rahatça konaklayabilmeleri için ülkenin her bölgesinde bulunan otellerin Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi belgesini almaları gerekiyor. Karayolları da dahil olmak üzere devletimizin bütün kurumlarının bütün il, ilçe, kasaba ve köylerde bu işe dikkat çekmesi gerekiyor” diye konuştu.

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