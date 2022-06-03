'Bisiklet Şehri' ünvanının hakkını veriyor
Sakarya'nın Büyükşehir bisiklet takımı sporcuları katıldıkları yarışlardan madalyalar ile dönmeye devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Bisiklet Şehri Sakarya’yı pedal çevirdikleri her yarışta gururlandıran sporcular, son olarak Kayseri ve Ankara’da katıldıkları organizasyonlardan madalya ile döndü.
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Türkiye Güzellikleri mayosunun sahibi olan Batuhan Özgür, Kayseri’de yapılan Türkiye Şampiyonası 5. Etap yol yarışlarında 1’inci oldu.
1915 Çanakkale Köprüsü’nden ilk geçen sporcu ünvanını elde eden Batuhan Özgür, 25-26 Mayıs tarihlerinde Kayseri’de gerçekleşen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 5. Etap yol yarışlarında1’inci oldu.
29 Mayıs Pazar günü Ankara’da tamamlanan Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonasında ise Furkan Akçam 3’üncülük elde ederek podyuma çıkmaya hak kazandı.
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