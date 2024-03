Birleşik Krallık Delegasyonu'ndan, Şafak Müderrisgil'e Ziyaret

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye ve Birleşik Krallık'tan ilham verici sporcular ve akademisyenlerin katıldığı "Sporda Kadınlar: Birleşik Krallık ve Türkiye'nin Spor Profesyonelleri Arasında Kurulan Köprüler" başlıklı bir dizi etkinlik çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil'i Riva'da ziyaret etti. Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da ziyarete eşlik etti. ANKARA (İGFA) - Heyette, Women in Football CEO'su Yvonne Harrison, Manchester United Vakfı Kız Çocukları Futbolu Geliştirme Başkanı Stephanie Knott, Football Business at University Campus of Football Business (UCFB)/Global Institute of Sport Kurs Lideri Darren Bernstein ve Birleşik Krallık Amazing People Schools İletişim Direktörü Ben Tegg yer aldı.

Ziyarette Türkiye ve Birleşik Krallık'ta futbolcu kadınların mevcut durumu ile kadınların futbol alanında profesyoneller olarak çalışmaları ve bu çerçevede Türkiye ile ortak gelişmeler toplantıda konuşulan ana konulardı.

Ayrıca, sporda yönetim dünyasına girmek isteyen kadınlar için bir atlama tahtası olabilecek potansiyel akademik fırsatlar da ele alındı.

Türkiye'de kadın futbolunun gözle görülür bir sıçrama yaptığını vurgulayan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, "Birleşik Krallık Delegasyonu ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Futbolun spor diplomasisi ve toplum için sosyal etki yaratmak konusunda üstlendiği rol konusunda fikir birliğine vardık. Türkiye'de kadın futbolunun daha görünür olması, gelişim sürecinde gereken stratejik aksiyonların alınması ve katılımın artırılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor" dedi.