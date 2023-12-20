Bir saha karışıklığı da Bursa'da!

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında oynanan Bursaspor - Diyarbekirspor maçında konuk ekipten Bünyamin Yürür’ün attığı golden sonra taraftara yaptığı hareket sonrası saha içi karıştı. Çıkan arbedede 5 futbolcu kırmızı kart gördü. Diyarbekirspor'u ağırlayan Bursaspor, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Günay, olaylı maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.BURSA (İGFA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında oynanan Bursaspor, Diyarbekirspor'u ağırladı.

Bursa'daki karşılaşmayı 2-0 kazanan Diyarbekirspor’un futbolcusu Bünyamin Gezer, attığı golden sonra taraftara doğru bir hareket yapınca gerginlik yaşandı.

Bursasporlu futbolcularla da sözlü münakaşaya giren Bünyamin’le, yeşil-beyazlı futbolcu Çağatay Yılmaz arasında gerginlik yaşandı.

Hakem Burak Taşkınsoy, Çağatay Yılmaz’a kırmızı kart gösterince futbolcular arasında arbede çıktı.

Olaylar sonrasında Diyarbekirspor’dan Serhat Çalışkan, Cem Celik ve Bünyamin Yürür, Bursaspor’dan ise Çağatay Yılmaz ile Bilal Güney kırmızı kartla cezalandırıldı.

Olayları araya giren polis, güvenlik güçleri ve iki takım teknik heyeti yatıştırmaya çalıştı.

OYUNCULARIMIZI KINIYORUM

Bursaspor Başkanı Recep Günay, Bursaspor-Diyarbekirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Günay ayrıca, "Süper Lig'de VAR var. Bu liglerde VAR yok, gözlem yok istedikleri gibi kasaplık yapıyorlar, olmaz. İnsanlar futbol için her şeyi ortaya koyuyor, iki kişi gelip koskoca camianın kaderiyle oynayamaz. Bu kadar insan isyan ediyorsa haksızlığa isyan ediyor. Yeter." ifadelerini kullandı.

Oyuncuları eleştiren Başkan Günay, "Siz ayakta duramayacaksınız, mücadele etmeyeceksiniz sonra bizi tahrik ettiler. 3-4 futbolcu tüm Bursa'nın kaderiyle oynadı, nasıl çıkacaklar. Bir mücadele gördünüz mü sahada? Yönetim mi çıkacak, taraftar vazifesini yaptı. 90 dakikaya kadar takımını destekledi, destekledikleri kişiler karşılığını verdi mi? Sahaya dökemediklerini böyle ortaya koydular futbolcular, kendilerini kınıyorum." diye konuştu.