Son Dakika

Bir saha karışıklığı da Bursa'da!

SPOR 20.12.2023, 17:22
Bir saha karışıklığı da Bursa'da!

TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında oynanan Bursaspor - Diyarbekirspor maçında konuk ekipten Bünyamin Yürür’ün attığı golden sonra taraftara yaptığı hareket sonrası saha içi karıştı. Çıkan arbedede 5 futbolcu kırmızı kart gördü. Diyarbekirspor'u ağırlayan Bursaspor, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Günay, olaylı maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.BURSA (İGFA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında oynanan Bursaspor, Diyarbekirspor'u ağırladı.

Bursa'daki karşılaşmayı 2-0 kazanan Diyarbekirspor’un futbolcusu Bünyamin Gezer, attığı golden sonra taraftara doğru bir hareket yapınca gerginlik yaşandı.

Bursasporlu futbolcularla da sözlü münakaşaya giren Bünyamin’le, yeşil-beyazlı futbolcu Çağatay Yılmaz arasında gerginlik yaşandı.

Hakem Burak Taşkınsoy, Çağatay Yılmaz’a kırmızı kart gösterince futbolcular arasında arbede çıktı.

Olaylar sonrasında Diyarbekirspor’dan Serhat Çalışkan, Cem Celik ve Bünyamin Yürür, Bursaspor’dan ise Çağatay Yılmaz ile Bilal Güney kırmızı kartla cezalandırıldı.

Olayları araya giren polis, güvenlik güçleri ve iki takım teknik heyeti yatıştırmaya çalıştı.

OYUNCULARIMIZI KINIYORUM

Bursaspor Başkanı Recep Günay, Bursaspor-Diyarbekirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Günay ayrıca, "Süper Lig'de VAR var. Bu liglerde VAR yok, gözlem yok istedikleri gibi kasaplık yapıyorlar, olmaz. İnsanlar futbol için her şeyi ortaya koyuyor, iki kişi gelip koskoca camianın kaderiyle oynayamaz. Bu kadar insan isyan ediyorsa haksızlığa isyan ediyor. Yeter." ifadelerini kullandı.

Oyuncuları eleştiren Başkan Günay, "Siz ayakta duramayacaksınız, mücadele etmeyeceksiniz sonra bizi tahrik ettiler. 3-4 futbolcu tüm Bursa'nın kaderiyle oynadı, nasıl çıkacaklar. Bir mücadele gördünüz mü sahada? Yönetim mi çıkacak, taraftar vazifesini yaptı. 90 dakikaya kadar takımını destekledi, destekledikleri kişiler karşılığını verdi mi? Sahaya dökemediklerini böyle ortaya koydular futbolcular, kendilerini kınıyorum." diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 16 24
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Başakşehir 16 18
13. Sivasspor 16 18
14. Karagümrük 15 17
15. Gaziantep FK 16 16
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 16 27
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Erzurumspor 16 19
10. Ümraniye 16 19
11. Boluspor 15 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 16 13
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Liverpool 17 38
3. Aston Villa 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. West Ham United 17 27
9. Brighton 17 26
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 17 17
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Girona 17 44
2. Real Madrid 17 42
3. Atletico Madrid 17 35
4. Barcelona 17 35
5. Athletic Bilbao 17 32
6. Real Sociedad 17 30
7. Real Betis 17 27
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 17 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 17 19
13. Sevilla 17 16
14. Deportivo Alaves 17 16
15. Villarreal 17 16
16. Mallorca 17 15
17. Cadiz 17 14
18. Celta Vigo 17 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 17 5