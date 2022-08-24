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Bingöl’de bocce birincileri ödüllendirildi
SPOR 24.08.2022, 17:38
Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bocce branşında birinci olan ve altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Bocce rafta tek kadınlar disiplininde altın madalya kazanan Öğretmen Rukiye Varol ile Bocce branşının raffa dalında 1'inci olan Medine Kaya ve Şevval Akçanlı, önemli bir başarı elde etti.
Başarılı olan sporcuları Bingöl Valisi Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan, makamında kabul ederek tebrik etti.
Vali Ekinci, daha sonra öğretmen ve öğrencilere hediye takdim etti.
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