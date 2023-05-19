Bingöl’de 104. yıla coşkulu kutlama

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü Bingöl'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlik, çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Karşıyaka Şehir Stadı'nda gerçekleşti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Vali Yardımcısı Engin Tok, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, öğrenciler ve çok sayıda davetlinin katıldığı program, şehitler için saygı duruşuyla başladı.

Programda İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmalar yapıldı.

Bingöl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama programı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında il stadında gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında atletizm, okçuluk, jimnastik ve geleneksel halk oyunları gösterileri yapıldı. Üstün performans gösteren öğrencilere ödülleri verildi.

Günün önemine ilişkin konuşan Bingöl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Loğoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da ateşlediği ve Anadolu’nun dört bir yanına gönülden gönülle yayılan kurtuluş mücadelesinin 104. yıl dönümünde. 19 Mayıs’ın manevi anlamı ile birlik ve beraberliğimize katkı sağlamasını temenni eder, tarihe altın harflerle kazınan Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi minnetle anarız. Milletimizin o günkü heyecanını ve tutkusunu yansıtan saygı ve sevgiyle hepinizi selamlıyorum.”