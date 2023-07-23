Bingöl'de 11 Evler Köyü turnuvanın şampiyonu oldu

Bingöl'de Vazanan Derneği’nin düzenlediği ikinci geleneksel futbol turnuvasında 11 takım mücadele etti. Finalde 11 Evler ile ÇotlaSpor karşı karşıya gelirken, 4-2’lik skorla sahadan galip ayrılan takım 11 Evler aynı zamanda kupanın da sahibi oldu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Vazanan Derneği’nin Kervansaray Halı sahada düzenlediği turnuvada, bölge köyleri arasında birlik ve beraberlik havası esti.

Finale kalan takımlardan geçen yılın şampiyonu ÇotlaSpor’u 4-2 mağlup eden 11 Evler, bu yılın şampiyonu oldu.

Turnuvanın en centilmen takımı Derebuet olurken, en centilmen futbolcu Ömer Becerikli ve gol kralı Fuat Becerikli de ödüllerini aldı.

Final maçını dernek üyeleri, köy sakinleri ve birçok vatandaş izledi. Kazanan takıma kupa hediye edilirken, etkinlik komisyonu üyelerine plaket ve oyunculara da madalya takdim edildi. Etkinlikte ayrıca küçük yaş gruplarına yönelik de maç yapıldı.

Vazanan Derneği Başkanı Dr. Abdullah Bedeva, final maçı sonrası yaptığı konuşmada, turnuvanın kardeşlik duygularının pekişmesine ve akrabaların tanışmasına vesile olduğunu söyledi.

Başkan Bedeva, “Dernek olarak etkinliklerdeki amacımız, aile bireylerini kaynaştırmak ve yeni nesillere bu duyarlılığı taşımak ve maneviyatı güçlü, kültürel ve medeniyet değerlerine bağlı nesiller oluşturmaktır.” dedi.