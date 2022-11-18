BİLFEN CUP 2022'de şampiyonlar belli oldu

Bilfen Liseleri Erkek Basketbol Takımları arasında gerçekleştirilen BİLFEN CUP 2022 turnuvası bu yıl da Bursa Liseleri ev sahipliğinde gerçekleşti. Şampiyon, Bilfen İzmir Liseleri oldu.BURSA (İGFA) - Bilfen Liseleri Erkek Basketbol Takımları arasında düzenlenen “BİLFEN CUP 2022” turnuvası bu yıl da Bilfen Bursa Liselerinin ev sahipliğinde yapıldı.

10 – 13 Kasım tarihlerinde İstanbul, Ankara, Kayseri, İskenderun, Antalya, İzmir, Bursa ve Gaziantep kampüslerinin basketbol takımlarının katılımlarıyla gerçekleşen turnuvaya 120 sporcu katıldı.

Lig usulü yapılan 20 maç sonucunda kıyasıya mücadele eden takımlardan birinciliği Bilfen İzmir Liseleri, ikinciliği başarılı mücadeleleriyle Bilfen Kayseri Liseleri elde ederken, üçüncülüğü ise Bilfen Bahçeşehir Liseleri aldı.