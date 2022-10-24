Bilek güreşinde ödüle doymuyorlar

Bilek Güreşi Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasına katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcuları Hiranur Demirkol dünya üçüncüsü olurken Berfin Yoğurtçu final karşılaşmasında Gümüş Madalya Kazandı. Yusuf Ziya Yıldızoğlu ise 65 kiloda büyükler Dünya 2’incisi oldu.ŞANLIURFA (İGFA) - 14-23 Ekim tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Bilek Güreşi Dünya şampiyonasına katılan Şanlıurfalı sporcular kente ödüllerle dönüyor.

Antalya’da düzenlenen ve 54 ülkeden 1470 sporcunun katıldığı Bilek Güreşi Dünya Şampiyonasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hiranur Demirkol 40 kiloda 15 yaş altı kategoride dünya 3’üncüsü, 65 kiloda Berfin yoğurtçu 18 yaş altı Dünya 2’incisi, Yusuf Ziya Yıldızoğlu 65 kiloda büyükler Dünya 2’incisi oldu. Şanlıurfalı sporcular kente 2 gümüş, ve 1 bronz madalya ile dönüyorlar.