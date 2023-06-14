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Bilek güreşinde Avrupa 3’ncülüğü Sakarya'nın
SPOR 14.06.2023, 14:59
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bilek güreşi sporcusu Akif Can Filiz, Moldova’da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bilek güreşi sporcusu Akif Can Filiz, Avrupa Şampiyonasını boş geçmedi.
Moldova’nın Kişinev şehrinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında ülkemizi ve şehrimizi temsil eden başarılı sporcu, U23 kategorisi 80 kilogramda Avrupa üçüncüsü olarak kürsüde bayrağımızı dalgalandırdı.
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