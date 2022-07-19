Bilecikli 'Milli Atlet'ler şampinaya damga vurdu

52. Balkan U-20 Atletizm Şampiyonası'na katılan Bilecikli milli atlerden Orçun Ünalan ile Yasin Sosa, 3 altın, 1 gümüş madalya ile Balkan Şampiyonu oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 52. Balkan U-20 Atletizm Şampiyonası 16-17 Temmuz tarihlerinde Denizli’de düzenlendi.

Şampiyonaya katılan Bilecikli sporculardan Orçun Ünalan 100 metre yarışlarında 10.72 saniyelik derecesi ile rakiplerini geride bırakarak altın madalya elde etti ve Balkan Şampiyonu oldu. 200 metre finallerinde de yarışan Milli Atlet Orçun Ünalan 21.97 saniyelik derecesi ile gümüş madalya elde etti.

FİNALDE BİLECİK'TEN İKİ SPORCU YARIŞTI

Milli Atlet Orçun Ünalan ve Yasin Sosa 4X100 metre Bayrak Yarışı Finalinde madalya için piste çıktı.

40.83 saniye ile başarılı bir derece elde eden 4x100 metre Bayrak Yarışı takımı altın madalya elde ederek Balkan Şampiyonu oldu.

Milli atletlerimiz bu sonuçlarla üç altın ve bir gümüş madalya elde ederek şampiyonaya damga vurdu.