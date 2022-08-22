Bilecik Pazaryerispor kickboks antrenörüne yeni görev

Bilecik’te sportif faaliyetlerini sürdüren ve aldıkları madalyalarla son zamanlarda Bilecik’in gururu olan Pazaryerispor kickboks takımı antrenörü Fehmi Piliç’e federasyondan yeni görev.Pazaryeri Gündem / (BİLECİK İGFA)

Aynı zamanda KickboKS Bilecik il temsilcisi olan Pazaryerispor Kick Boks takımı antrenörü Fehmi Piliç Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ve Federasyon yönetimi tarafından Kick Boks Marmara Bölge Kurul Üyeliğine atandı.

Konuyla ilgili İGFA'ya konuşan Antrenör Fehmi Piliç, “Federasyon başkanımızın teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile Türkiye Kick Boks Federasyonu Marmara Bölge Kurul Üyeliğine atandım. Şahsıma bu görevi layık gören federasyon Başkanımız Salim Kayıcı’ya ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Allah'ın izniyle görevimizi layıkıyla yerine getirip camiamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.