Bilecik Amatör Küme'de saha karıştı! Hakem maçı tatil etti

Bilecik 2. Amatör Küme maçları 8 takımla iki grup halinde başlarken B grubunda Kınıkspor- Akpınarspor karşılaşması 90+7 dakikada gelen golün ofsayt olduğu iddiasıyla maçın hakemi tarafından tatil edildi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri İlçe Stadyumu'nda Sami Anıl Özen ve yardımcıları Tuğberk Tavsanmaz ve Türker Öner karşılaşmayı yönetirken maçın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere bitti.

Akpınarspor’un maçın 90+7 dakikalık uzatma dakikasında attığı golle Akpınarspor ev sahibi Kınıkspor karşısında 2-1 öne geçti.

Kınıksporlu futbolcular gölün ofsayt olduğu gerekçesiyle yan hakeme itirazda bulundu.

Yapılan itirazlar dolayısıyla karşılaşmanın hakemi Kınıkspor'un 9 numaralı futbolcusu İlker Aslan’a önce sarı kart sonra kırmızı kart göstermesiyle karşılaşmada tansiyon yükseldi.

Kınıkspor’un kaptanı Fikri Avşar ile karşılaşmanın hakemi arasında kırmızı kart gören sporcu İlker Aslan’a küfür ettiği iddiasıyla arbede çıkarken Kaptan Fikri Avşar’da kırmızı kart gördü, sahada gergin anlar yaşanırken, karşılaşmanın hakemi Sami Anıl Özen, karşılaşmayı çıkan olay nedeniyle maçın uzatma dakikasında 90+7 de tatil etti.

Maçın hakemleri güvenlik güçleri eşliğinde soyunma odalarına giderken, Kınıkspor Başkanı Necmi Ceyhan ve Kınıksporlu taraftarlar hakemlere tepkisini gösterdi.