Bike Fest ateşi Tour Of Sakarya ile yandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin dünyanın en prestijli kupalarını kapsayan Sakarya Bike Festmeşalesi, bu sabah "zaman yarışı" olarak bilinen Tour Of Sakarya ile yakılırken, nefes kesen yol bisikleti yarışının kazananı Sakarya Büyükşehir'in zamana meydan okuyan Rus pedalı Aliaksandr Bereznyak oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarihi bir spor şölenine daha ev sahipliği yapmaya başladı.

Bisiklet sporunda BMX, MTB ve Tour Of olmak üzere en büyük 3 organizasyonu yine Sakarya'nın oldu. Büyükşehir'in girişimleriyle bir bisiklet merkezine dönüşen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde Sakarya Bike Fest ismiyle başlayan büyük heyecanın ateşi bu sabah Tour Of Sakarya ile yakıldı.

Son yıllarda şehrin simge noktalarından geçerek sezonun en çok konuşulan yarışı olan Tour Of Sakarya'nın "zaman yarışı" olarak bilinen ilk etabı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, Sakarya Valiliği ve Yenikent Bölgesi güzergahlarında koşuldu. Dünya yıldızı sporcular vadiden start alarak 4.1 kilometrelik parkuru en hızlı tamamlamak için nefes kesen bir mücadele ortaya koydu. 10.30'da ilk yarışçı start aldı, peş peşe belirli periyotlarla tüm yıldız pedallara start verildi. 13 ülkeden 14 takım ve 88 sporcunun katıldığı Tour Of'un ilk turunda zamanlama olarak rekora yakın bir başarı sağlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı'nın Rus sporcusu Aliaksandr Bereznyak 05.13.766'lık dereceyle birinci oldu.

Sakarya Büyükşehir’in sporcusu şehrin simgesi kabağın rengini taşıyan turuncu mayoyu giydi. Çin takımından Fransız sporcu LucasAndre ise 5.18.673 lük derecesiyle ikinci, Kazakistan ekibi VinoSko takımında Kazak sporcu Daniil Marukhin 5.18.675'lik dereceyle üçüncü oldu.

Büyükşehir'in ve müsabakaların en genç sporcusu Efe Orçun duygularını dile getirirken, "İlk uluslararası yarışım, çok heyecanlıyım. Ağabeylerimle yarışmak gurur verici. Onların arasında tecrübe kazanıyorum. En büyük hedefim takım olarak sağlanacak başarının ateşleyicisi olmak" ifadelerini kullandı. Sakarya Büyükşehir, Tour Of mücadelesinde 6 başarılı bisiklet sporcusuyla ter döküyor.

Başarı sağlayarak podyum gururunu yaşayan sporculara madalyalarını Uluslarası Bisiklet Birliği (UCI) ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce takdim etti. Yarış alanını dolaşarak sporcuları tek tek tebrik eden Yüce, "Dünyayı misafir eden şehir Sakarya tarihe geçecek bir organizasyona daha imza atıyor. Hoş geldiniz" dedi. Tour Of Sakarya 18 Mayıs Perşembe günü Akmeşe-Camili, 19 Mayıs Cuma günü Kaynarca-Ayçiçeği Vadisi ve 20 Mayıs Cumartesi günü de Karasu-Ayçiçeği Vadisi etaplarında nefes kesen anlara sahne olacak.

Öte yandan, yakın süreçte MTB Dağ Bisiklet Eliminatör Dünya Kupası ve dünyanın en heyecan verici bisiklet yarışı BMX Supercross (pist yarışı) Dünya Kupası ve BMX Avrupa Kupası yine Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek.