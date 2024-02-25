BGL Final Grubu'nda 5. hafta

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu beşinci haftasında sahasında Bursaspor YB Holding’i 89-59’luk skorla mağlup etti.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) erkekler kategorisi 2023-2024 sezonu Final Grubu 5. haftasında TOFAŞ, Bursaspor YB Holding’i ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan maça Ömer Alp Engin, Efe Postel, Cem Küçüközkan, Ruşen Mutlusoy, Evren Demirci beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, Efe Postel, Ruşen ve Cem’in sayılarıyla maçın başında 8-0’lık seri buldu. Rakip sayılarına Ruşen Mutlusoy-Cem Küçüközkan ikilisinin basketleriyle karşılık veren TOFAŞ, Efe Postel’in sayısıyla 7. dakikada farkı çift hanelere (21-11) çıkarırken, ilk çeyrek 23-19 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyodun başında 5-0’lık seri ile 23-24 öne geçen Bursaspor YB Holding karşısında Can Çevikel ve Emirhan Serbest ile skor üreterek 15. dakikada 31-29 yeniden öne geçen TOFAŞ BGL Takımı, Can Çevikel, Cem Küçüközkan, Ruşen Mutlusoy ve Batu Eryurtlu ile sayılar bulsa da soyunma odasına 42-42 eşitlikle girildi.

Üçüncü çeyreğin başında açılışı Ruşen’in üçlüğüyle yapan TOFAŞ, Can Çevikel’in üçlükleri sonrası Efe Postel, Evren Demirci ve Cem Küçüközkan’ın basketleriyle 25. dakikada skoru 59-50’ye taşıdı. Can Çevikel ve Evren Demirci’nin elinden bulduğu sayılarla 27.30’da farkı bir kez daha çift hanelere (63-52) çıkaran Mavi Yeşilli takım, Cem Küçüközkan ve Berkay Gönül’ün basketleriyle son çeyreğe 66-56 üstünlükle girdi.

Dördüncü periyodun başında Ruşen Mutlusoy ve Can Çevikel’in üçlükleriyle farkı arttıran TOFAŞ BGL Takımı, Evren Demirci ve Can Çevikel’in basketleriyle bitime 3.11 kala durumu 81-59 yaptı. Kalan bölümde de Evren Demirci, Emirhan Serbest, Batu Eryurtlu ve Berkay Gönül ile sayılar bulan TOFAŞ, parkeden 89-59 galip ayrıldı.

Bursaspor karşısında TOFAŞ’ta Can Çevikel 26 sayı-6 ribaund-5 asist ile en skorer isim olurken; Ruşen Mutlusoy 19 sayı; Cem Küçüközkan 14 sayı ve Evren Demirci de 10 sayıyla katkı verdi.

Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ BGL Genç Takımı, BGL Final Grubu 6. haftasında 28 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Bahçeşehir Koleji’yle kozlarını paylaşacak. Caferağa Spor Salonu’ndaki maç saat 18.30’da başlayacak.