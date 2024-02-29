BGL Final Grubu 6. Hafta: Bahçeşehir Koleji 62-64 TOFAŞ

TOFAŞ BGL Genç Takımı, Basketbol Gençler Ligi Final Grubu 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 62-64’lük skorla yenmeyi başardı.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) erkekler kategorisi 2023-2024 sezonu Final Grubu 6. haftasında TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu. Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maça Ömer Alp Engin, Cem Küçüközkan, Can Çevikel, Ruşen Mutlusoy, Evren Demirci beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Ruşen’in üçlüğüyle buldu. Rakibin 7-0’lık serisine Cem Küçüközkan, Ruşen ve Efe Postel’in sayılarıyla karşılık veren Mavi Yeşilliler, Ruşen Mutlusoy, Batu Eryurtlu ve Efe Postel’in basketleriyle ilk çeyreği 13-15 önde kapattı.

İkinci periyota da Ruşen Mutlusoy’un üç sayılık basketiyle başlayan TOFAŞ BGL Takımı, Cem Küçüközkan ve Ruşen’in sayılarıyla 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 14-25. Ev sahibi takım bu bölümde bulduğu 7-0’lık seriyle farkı 2’ye (23-25) çekerken, bu seriye Cem Küçüközkan’ın üçlüğüyle son veren TOFAŞ, Evren Demirci ve Efe Postel’in basketleriyle soyunma odasına 28-33 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Can Çevikel’in üçlüğü sonrası Bahçeşehir Koleji 6-0’lık seriyle durumu önce 36-36 eşitlerken ardından 25. dakika sonunda 40-38 üstünlük sağladı. Can Çevikel’in elinden bir üçlük daha bulan konuk takım, Enes Akman ve Can’ın sayılarıyla son çeyreğe 42-47 önde girdi.

Karşılaşmanın dördüncü periyodu kıran kırana başlarken, 31. dakikada skoru 46-47’ye getiren Bahçeşehir Koleji karşısında Evren Demirci, Enes Akman ve Can Çevikel’in sayılarıyla 8 sayılık fark (46-54) yakalayan TOFAŞ BGL Takımı, Enes Akman’ın üçlüğüyle son 5 dakikaya 11 sayı farkla (48-59) önde girdi. Ev sahibi takım üst üste bulduğu sayılarla bitime 3 dakika kala farkı 3’e (56-59) indirirken, Can Çevikel’in kritik üçlüğüyle son dakikaya 56-62 üstünlükle giren TOFAŞ, Efe Postel’in serbest atış sayıları sonrası rakip takımın son pozisyonda serbest atış çizgisinden 2’de 0 atması sonrası parkeden 62-64 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji deplasmanında TOFAŞ’ta Can Çevikel 17 sayı; Ruşen Mutlusoy 16 sayı ve Efe Postel 10 sayıyla oynadı.

Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ BGL Genç Takımı, BGL Final Grubu 7. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Gaziantep Basketbol ile kozlarını paylaşacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki maç saat 13.00’de başlayacak.