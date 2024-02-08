Beyza İrem Türkoğlu, MKS Lublin'e transfer oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın sol kanat oyuncusu Beyza İrem Türkoğlu, Polonya Süper Ligi takımlarından MKS Lublin takımına transfer oldu.

ANKARA (İGFA) - Daha önce Ankara Yenimahalle Belediyesi, Kastamonu Belediyesi ile Danimarka'nın Team Esbjerg takımında sol kanat olarak forma giyen Türkoğlu, son olarak Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Konyaaltı Belediyesi forması giymişti. A Milli Kadın Takımı formasını 23 maçta giyen Beyza İrem Türkoğlu, bu maçlarda 76 gol kaydetti.