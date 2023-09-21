Beyoğlu Spor'dan alzheimere masa tenisi farkındalığı

Beyoğlu Spor Kulübü, Alzheimer Hastalığına karşı bilinçlenmeyi ve bu hastalıkla mücadeleyi desteklemek amacıyla "hAlt" projesini hayata geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - Beyoğlu Spor Kulübü, "hAlt" projesi kapsamında, Alzheimer ve Demans konusunda bilgili masa tenisi antrenörleri yetiştirmek için özel bir eğitim ve sertifika programı geliştirildi.

Temel amacın bu sporun faydalarını daha geniş kitlelere yayarak yaşlı yetişkinleri ve demans riski taşıyan bireyleri masa tenisi ile tanıştırmak olduğunu kaydeden kulüp yöneticileri, proje kapsamında şimdiye dek Romanya ve Bulgaristan'da fiziksel toplantılar gerçekleştirildi.

Dünya Alzheimer Günü öncesi Beyoğlu Spor Kulübü'nün 2. Başkanı Stelyo Muhlidis, kulübün sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verdi. Muhlidis, "hAlt" projesinin Alzheimer hastalarına ve risk altındaki bireylere ne kadar fayda sağladığına dikkat çekti. Muhlidis, kulübün bu proje ile Alzheimer hastalarına ve risk altındaki bireylere umut ışığı olmaya devam ettiğini kaydederek, masa tenisinin bu hastalıkla mücadelede ne kadar etkili bir araç olabileceğini göstermek için çalışmalarını sürdüren kulüp, toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediğini kaydetti.