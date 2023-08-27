Beylikdüzü'nde yaz spor okullarına muhteşem kapanış

Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Spor Okulları ile Kültürsem Kültür Sanat Kampı’nın kapanış töreni, Kavaklı Hasan Doğan Stadyumu’nda gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü'nde yaz aylarını sporla ve sanatla iç içe geçirmesi için Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları ile Kültürsem Kültür Sanat Kampı kapanış töreniyle bir dönemi daha tamamladı.

Kültürsem yaz dönemi Kültür Sanat Kampı’ndan 2 bin 466, Yaz Spor Okulları’ndan ise 4 binden fazla öğrenci görkemli bir törenle madalya ve sertifikalarını aldı.

Kavaklı Hasan Doğan Stadyumu’nda düzenlenen etkinlikte, gün boyunca süren aktivitelerin yanı sıra çeşitli ikramlar da yapıldı. Öte yandan, özel olarak hazırlanan alanlarda hem öğrenciler hem de velileri hatıra fotoğrafı çektirme imkânı yakaladı.

Törende yaptığı konuşmaya Atatürk’ün “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” sözüyle başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Spor yapan gençlerin diğer derslerde de daha başarılı olduğunu bilimsel araştırmalar bize söylüyor. Bu nedenle sizden ricam, çocuklarınızın spor hevesini kırmamanız. Biz üstümüze düşeni yapar, olanak yaratırız. Emin olun bende en az sizin kadar çocuklarınıza inanıyor ve onlara çok güveniyorum. Bu yüzden onları hayatlarının her alanında desteklemeye devam edeceğimin sözünü de buradan bir kez daha veriyorum. Bir ulusun gelişmişliğini, gençlerinin sporla, bilimle, sanatla, kültürle kurduğu doğru ilişki belirliyor. Spordan, sanattan, ahlaklı ve erdemli olmaktan, kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyin çocuklar. Bu ülkenin bugünü de yarını da sizlersiniz” diye konuştu.

Başkan Çalık, öğrencilere madalya ve sertifikaların yanı sıra “Asla Vazgeçme” mottosuyla oluşturulan ve içerisinde; zekâ küpü, satranç, boya kalemleri, takvim, atalık tohumlar ve sokak hayvanları için mamaların bulunduğu değerler kutusu da takdim etti.