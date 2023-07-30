Beylikdüzü'nde Yaşam Vadisi'nde zumbalı şenlik

İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde Zumba Şenliği düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Her yaştan ilçe sakininin spor yapması için çalışmalarına aralıksız devam eden Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde Zumba Şenliği düzenledi.

Zumba Antrenörü Didem Zeybek’in eşliğinde gerçekleşen gösteri ile Vadi'de keyif dolu anlar yaşandı.

Renkli görüntülere sahne olan şenliğe katılanlar hem spor yapıp hem de doyasıyla eğlendi.

Yaklaşık 2 saat süren etkinlik sonrası Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fidan Gül, Zeybek’e teşekkür ederek çiçek takdim etti. Beylikdüzü’nün sporun merkezi olmaya devam edeceğini ifade eden Gül, “Bugün burada sporun yaşının, cinsiyetinin olmadığını gösterdiniz. Hep birlikte hem eğlendik hem spor yaptık. Başkanımız Mehmet Murat Çalık’ın da hep söylediği gibi Yaşam Vadimizde her yaştan insanı sporla buluşturacak etkinliklere imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.