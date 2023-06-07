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Beylikdüzü'nde ücretsiz yoga eğitimi
SPOR 07.06.2023, 18:34
İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi ilçede yaşayan her vatandaşın sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışmalarına devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Yaşam Vadisi 1. Etap’ta salı ve perşembe günleri10.00-11.00 saatleri arasında gerçekleşen derslere vatandaşlar yoğun ilgi ve katılım gösteriyor.
30 Eylül tarihine kadar devam edecek derslerde vatandaşlar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem sağlıklı kalıp hem de Yaşam Vadisi’nin eşsiz güzelliği içinde yorgunluklarını atabilecek.
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