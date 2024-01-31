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Beykoz Kaymakamı Sözer'den Başkan Büyükekşi'ye ziyaret
SPOR 31.01.2024, 15:18
Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.
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