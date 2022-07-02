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Beşiktaş'ta Teixeira ile yollar ayrıldı
SPOR 02.07.2022, 16:26
Beşiktaş, Alex Teixeira ile karşılık anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladıİSTANBUL (İGFA) - Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira ile karşılıklı anlaşarak sözleşme feshine gidildiği duyuruldu.
Kulübün menfaatleri doğrultusunda anlayış gösteren Alex Teixeira’ya hizmetleri için teşekkür eden kulüp yöneticileri, Teixeira'ya bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diledi.
https://twitter.com/Besiktas/status/1543215264782753793
Hatırlanacağı gibi, Beşiktaş'ın geçen sezon öncesinde 1 yılı opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Brezilyalı yıldız yıllık 2,6 milyon Euro kazanırken, 900 bin Euro da imza parası almıştı.
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