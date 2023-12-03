Beşiktaş Safi Çimento, son 16 tura yükseldi

Beşiktaş Safi Çimento, EHF Erkekler Avrupa Kupası Son 16 Turu'na yükseldiİSTANBUL (İGFA) - EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Turu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş Safi Çimento, ilk maçta 34-27 mağlup olduğu Hırvatistan'ın MRK Sesvete takımı ile kendi evinde oynadığı rövanş maçının normal süresini 34-27 önde kapattı.

Eşitlik nedeniyle yapılan 7 metre atışlarında rakibi MRK Sesvete’ye 4-2 üstünlük kuran Beşiktaş Safi Çimento, Son 16 turuna katılmaya hak kazandı.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanan maçın ilk yarısını da Beşiktaş Safi Çimento 17-13 önde kapattı.