Beşiktaş Emlakjet TOFAŞ'a konuk olacak

Beşiktaş Emlakjet deplasmanda TOFAŞ Basketbol Takımı'yla ligin 5. haftasında sahasında karşılaşacak. Bugün Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Emlakjet, TOFAŞ'a konuk oluyor. Ligde geride kalan 4 haftada 3 galibiyet alan ve geçen hafta Pınar Karşıyaka karşısında önemli bir deplasman galibiyetine imza atan Mavi Yeşilliler, hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde aldığı farklı Falco Szombathely galibiyetinin ardından bu çıkışını sürdürmeyi hedeflerken, Mavi Yeşilli kulüp bu karşılaşmada aynı zamanda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel etkinliklere imza atacak. Lige 3 mağlubiyetle başlayan rakip Beşiktaş Emlakjet ise, geçen hafta deplasmanda Galatasaray NEF’i 67-74’lük skorla yenmeyi başarmıştı.

Bugün oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Çağlar Özkan hakem üçlüsü yönetecek.