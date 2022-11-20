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Bergamaspor sahadan galip ayrılan taraf oldu
SPOR 20.11.2022, 09:12
İzmir'de Merkür Holding Erbaaspor'u, kendi sahasında ağırlayan Bergamaspor maçı 3-1 alarak sahadan galip ayrılan taraf oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bergama 14 Eylül Stadyumu'nda oynanan 90 dakika boyunca Bergamaspor'un üstünlüğü devam etti.
Taraftarın büyük coşkusu eşliğinde oynanan maçı izleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, Merkür Holding Erbaaspor'u mağlup ederek sahadan galip ayrılan Bergamaspor Kulübü'nü tebrik etti.
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|12
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|10
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|12
|7
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|13
|5
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|O
|P
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|37
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|5. M. United
|14
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|21
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|15
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|15
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|12
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|Takımlar
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|P
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|12
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|11
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