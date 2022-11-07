Bergamaspor'da şirketleşme süreci tamamlandı

İzmir'de Bergama Belediyespor Kulübü'nün şirketleşme süreci Olağanüstü Kongre ile birlikte tamamlandı. Bergamaspor, A.Ş. olarak yoluna devam edecek.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bergama ilçesinde yapılan kongre ile Bergamaspor Kulüp Başkanlığı'na Oğuz Tuş seçildi.

Olağanüstü Genel Kurul ile birlikte Bergama Belediyespor Kulübü'nün, Türkiye geneli diğer kulüplerde olduğu gibi; 26 Nisan 2022 tarihli 7405 sayılı kanun gereği şirketleşme süreci tamamlanmış oldu.

Olağanüstü kongrede kulübün Bergamaspor A.Ş. olarak yoluna devam etmesi kararı oy birliği ile alınmış oldu. Kulüp tüzüğü 19. Madde de yapılan değişiklik ve diğer bütün kararlar kongrede oy birliği ile alındı. Devir işlemi aktif ve pasifleri ile birlikte yapıldı.

YENİ ŞİRKET ESNAF BORÇLARINI 10 GÜNDE ÖDEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Bergama Belediyespor Kulübü döneminde Bergama esnafından yapılan alış-verişlere ait ödeme için, kongrenin ardından yeni yönetim esnaflarla bir toplantı yaptı.

Toplantıyı gerçekleştiren Bergamaspor A.Ş. Sportif Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Güngör Börekçioğlu, Bergama Belediyespor Kulübü'nün aktif ve pasifleri ile devir alındığına işaret ederek, esnaf borçlarının 10 gün içinde ödeneceğini söyledi.

Oğuz Tuş başkanlığındaki Bergama Belediyespor Kulübü'nde yeni yönetime; Turan Aydın, Nihan Kayışoğlu, Eray Yıldırım, Ali Ekmekçioğlu, Kayra Ekmekçioğlu, Fırat Ekmekçioğlu, Hulusi Satoğlu ve Osman Katıtaş seçildi. Vildan Ekmekçioğlu Özdoğan, Utku Telli ve Mert Bağbaşı ise yeni dönemde Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapacaklar.